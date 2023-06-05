弘塑股價自去年10月底起漲，迄今7個多月來已飆漲達近2.03倍。由於弘塑近6個交易日累計收盤價漲幅達28.12％、起迄2個營業日的最後成交價差達85元、且6月1日周轉率達6.85％，遭櫃買中心三度列入公布注意股票，公司對此應規定公布相關財務資訊。

弘塑公布4月自結合併營收2.6億元，月減17.58％、年減5.13％，為同期第三高。不過，稅前淨利0.78億元，月增達14.71％、年減4.88％，稅後淨利0.62億元，月增達16.98％、年減3.13％，每股盈餘2.18元，優於3月1.84元、低於去年同期2.27元。

累計弘塑3～4月自結合併營收5.75億元、年增2.27％。不過，稅前淨利1.46億元、年減達12.05％，稅後淨利1.15億元、年減達11.54％，每股盈餘4.02元，低於去年同期4.61元。

以此推算，弘塑前4月自結合併營收10.73億元、年減10.23％，仍創同期次高。稅前淨利2.26億元、年減達23.91％，稅後淨利1.79億元、年減達26.03％，每股盈餘6.28元，低於去年同期8.17元，主因受客戶遞延拉貨影響，首季獲利下探近9季低點影響。

弘塑將於21日召開股東常會。法人認為，雖因半導體景氣趨緩，受客戶遞延拉貨時程影響，弘塑上半年營運動能承壓，但表現預期仍有撐，預期下半年營運可望優於上半年，全年營收及毛利率拚持穩去年水準。