小編今（5日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電身為輝達重要晶圓代工夥伴，在輝達繳出亮眼財報與財測後，股價深受激勵，波段上漲7%，軋空力道也呈現在台積電ADR上，且台積電股東會將在明（6日）登場，市場關注庫存去化程度與半導體景氣狀況。有專家提到，半導體庫存調整後往往會能啟動一波多頭行情，預料本次晶圓龍頭大廠庫存去化後，同樣能複製過往的多頭走勢，進一步拉抬台股下半年的表現。

【1】台積利多紛至空頭認輸

颱風剛遠離、台股迫不及待艷陽高照！加權指數上周衝上16,700點，即將挑戰2022年5月底的16,800點，進一步攻「萬七」志在必得。外資圈人士指出，台股6月重頭戲聚焦台積電股東會、除息相繼登場，就等台積電登高一呼、劍指收復600元。

【2】雙王股東會登場 蘋果光發威

台積電及大立光股東會將於6日及7日登場，台積電董事長劉德音、總裁魏哲家及大立光董事長林恩平都將釋出下半年展望。業者指出，台積電及大立光分別獨家供應3奈米晶片及iPhone 15頂規版潛望式鏡頭，預料在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台引爆的AI旋風後，蘋果概念股有望在下半年華麗轉身。

【3】富爸爸撐腰 生技5尖兵大翻身

生技業近年掀起的募資熱，不僅帶動產業洗牌，其中，全福、台睿、向榮、諾貝兒、達邦更因引進「富爸爸」，加速營運翻身。法人認為，新資金的挹注，可望為台灣生醫產業添加柴火，前進國際打世界盃。

【4】除息秀 13檔高殖利率股氣盛

6月除權息秀盛大展開，總計規模上看逾8,000億元，其中包含台積電（2330）、長榮（2603）等重量級個股，而日月光投控（3711）、聯發科（2454）等13檔6月除息的高現金殖利率股，在法人撐腰下更有望力抗棄息賣壓，逆勢上演除息行情。

【5】台系PMIC冷風吹 承壓延至下半年

美國類比晶片大廠德州儀器（TI）傳出大砍中國市場價格，PMIC（電源管理IC）成重災區；法人指出，PMIC受到消費市場復甦力道不如預期，且國際類比IC大廠帳上庫存仍高，車用與工業需求轉弱，台系PMIC短期業績展望承壓，推估庫存去化與價格壓力將延續至下半年。