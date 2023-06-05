苗栗縣大湖昨（4）發生山林大火，大批消防隊員趕往灌救，昨下午一度發生風勢改變，火勢瞬間轉向消防隊員，導致10名警義消出現熱衰竭症狀。（翻攝自記者爆料網）

苗栗縣大湖昨（4）發生山林大火，目前已延燒超過18小時，仍有大量濃煙竄天，大批消防隊員灌救中，昨下午一度發生因風勢改變，火勢瞬間轉向消防隊員，導致10名警義消出現熱衰竭症狀，5人因吸人過量一氧化碳需接受高壓氧治療；消防局今早7時已派遣直升機完成第一次灑水作業。

「苗栗縣大湖鄉新開村十份33號」附近發生山林昨中午12時發生火災，燃燒物多為木材及雜草，燃燒面積約1000平方公尺，救災至下午3點時因風勢改變，火勢瞬間轉往消防人員，造成9名消防人員及1名義消人員身體不適送醫，至於火勢目前仍未撲滅，消防隊員還留在山區警戒中。

其中5名消防人員因吸入過多一氧化碳轉往大千醫院接受高壓氧治療。苗栗縣長鍾東錦第一時間接獲消息，立刻指示消防局長匡夢麟除即時掌握火勢後續發展外並注意同仁身體狀況，將前往慰問並致贈慰問金。消防局表示，本案將請地主說明並釐清相關管理責任，依法查處。