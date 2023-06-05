33歲影后李又汝擁有甜美臉蛋與170公分的高䠷身材，以《無主之子》拿下2021年、第25屆亞洲電視大獎（Asian Television Award）最佳女主角獎，演技備受肯定。近日，她搭上目前社群流行「#秀出你的20歲」熱潮，曬出她年輕時的辣照，開玩笑表示：「超細眉+假睫毛，就是高雄辣台妹呀。」

李又汝搭上社群正夯的「#秀出你的20歲」熱潮，今（4）天在臉書曬出4張她的20歲辣照，只見她一頭中分黑色長直髮，由上往下俯瞰視角秀出深邃的事業線與黑絲襪長腿，令人大飽眼福，她也自嘲自己當時的妝容是「超細眉」與「假睫毛」，完全就是「就是高雄辣台妹呀。」

貼文一出後引發粉絲討論，以三立八點檔戲劇《牽手》「呂安娜」一角走紅的女演員黃瑄跑來留言，問說「這哪位啦！」女主播鄭亦真也留言說「109辣妹」、白家綺大讚「也太辣了」，其他網友也紛紛讚美她：「年輕時是辣妹欸！現在是清秀又有女人味！讚」、「真的看不出來是妳！現在多了成熟的女人味！」、「怎越來越年輕！」、「真是辣！但現在是超美」、「以前20歲 現在更漂亮18歲」

事實上，在高雄出生的李又汝，2006年參加《我愛黑澀會》出道，藝名為「檸檬」，在黑澀會美眉時期曾備受矚目，但後來母親罹癌，孝順的她為了分擔家計，便回高雄老家接手家中的紅豆餅生意，暫時離開演藝圈長達10年的時間，直到母親過世時提到希望她能追求夢想，李又汝才重返演藝界並投入八點檔的拍攝，在《無主之子》及《多情城市》等戲中演出，而她也憑著精湛的演技，在「亞洲電視大獎」中獲得最佳女主角獎，去年與交往多年的圈外男友結婚，除演戲外，她也曾與幾位音樂人共組「Dream House樂團」，擔任主唱。