香港女星李嘉欣憑藉亮眼外星被封為「最美港姐」，更是許多粉絲心目中的女神，而這個月20日即將迎來53歲生日的她，體態與臉部始終維持得相當好，不過她日前在社群上曬出的美照卻因為服裝遭到網友吐槽「姐姐的造型真該找個團隊」。

李嘉欣3日在IG上傳了一張穿搭照，可見她身穿灰色連身長裙搭配西裝外套，展現出女神般的氣質優雅，文中她寫道：「美好的晴天」不過有網友細看後發現，李嘉欣連身裙擺都皺巴巴的，紋路相當明顯，不免讓人看了有些尷尬，部份人紛紛留言「熨一下裙子再穿吧」、「光看照片，布料皺褶好明顯，善意的提醒」、「姐姐的造型真該找個團隊」、「燙了會更好」。

事實上，李嘉欣1988年參選香港小姐摘下后冠，同年也拿下首屆國際華裔小姐冠軍，隨後她便與電視台簽約正式踏入演藝圈，拍攝過《原振俠》、《畫魂》、《倩女幽魂2之人間道》、《鹿鼎記II神龍教》等劇，而她在2008年和身家百億的富商許晉亨結婚後便淡出演藝圈。

然而，她在2022年1月傳出因心跳加速、呼吸困難而送醫急救，在加護病房待了48小時才穩定下來，差點就成為植物人，她事後接受《東周刊》專訪時表示，醫生當時告知她「如果再晚一點搶救，這個世界差一點就沒李嘉欣」而生過這場大病後，李嘉欣學到一課「這次的經歷教訓我，有任何不舒服千萬別死撐！」