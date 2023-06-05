美國民眾住家監視器畫面捕捉到F-16緊急升空攔截小飛機引發的音爆巨響。

多架美國F-16戰機4日下午緊急升空，攔截一架載有4人的小飛機，這架小飛機的飛行路徑超出原訂航程，甚至闖入華府「禁區」，最終小飛機墜毀在山區，不過F-16緊急升空引發的巨大音爆聲響也響徹華府，引發騷動。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，北美防空司令部（Continental US North American Aerospace Defense Command Region）4日發布聲明指出，多架F-16戰機當日15時20分左右緊急升空，攔截一架塞斯納560（Cessna Citation V）民用小飛機，聲明指出，F-16戰機並未擊落小飛機，而是投擲照明彈試圖引起駕駛注意，並與駕駛聯繫，但是駕駛未回應，最終小飛機墜毀在維吉尼亞州華盛頓國家森林（George Washington National Forest）附近。

消息人士透露，小飛機一共載有4人，墜毀前的飛行路徑已超越原訂航程315英里（約507公里），維州警察局表示，目前仍在進行搜尋工作。

BREAKING: A small Cessna plane flew over a no fly zone in Washington, D.C. unresponsive this afternoon.



- F16's were then scrambled to intercept the unresponsive aircraft.



- The Annapolis Office of Emergency Management confirmed that a sonic boom was caused by the F16s.



-… pic.twitter.com/ophNbbtbDo — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 4, 2023

這架飛機從田納西州伊莉莎白頓機場（Elizabethton Municipal Airport）起飛，目的地是紐約長島麥克阿瑟機場（Long Island MacArthur Airport），美國廣播公司新聞網指出，小飛機闖入華府禁區，根據航程追蹤網站，小飛機以3萬4000英尺高度飛行，抵達長島後似乎未降落，反而折返飛往華府地區，一名美國官員描述，小飛機的飛行模式相當「奇怪」。美國聯邦航空總署（FAA）表示，小飛機於15時30分墜毀在人煙稀少的山區。

路透社引述消息人士指出，據信小飛機當時處於自動駕駛狀態。一名美國官員向美國廣播公司新聞網透露，小飛機駕駛似乎「昏過去」了。

A private jet has crashed into the mountains in Virginia, after being pursued by fighter jets for violating a restricted airspace over Washington D.C.



The Cessna jet, which originated from Tennessee, triggered the Air Force to scramble F-16’s from Andrews Air Force Base after… pic.twitter.com/O2RyZTWJM9 — Oli London (@OliLondonTV) June 4, 2023

值得注意的是，F-16緊急升空引發的音爆巨響也響徹華府，華府國土安全及緊急事務管理局（Homeland Security & Emergency Management）表示，有接獲民眾通報下午聽到「轟隆」巨響，不過這起事件不會對民眾構成威脅。許多網友也表示聽到巨響，甚至遠至維吉尼亞州、馬里蘭州都有人聽到，美國民眾住家的監視器畫面也捕捉到「轟隆」的音爆巨響。

美國民眾住家的監視器畫面也捕捉到「轟隆」的音爆巨響。

北美防空司令部聲明指出，F-16戰機被授權以「超音速」飛行，以追上小飛機。F-16戰機是從華府郊外的馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）起飛。

針對小飛機駕駛可能昏過去的消息，航空專家指出，可能是缺氧所致。美國廣播公司飛行專家甘亞德（Steve Ganyard）表示，機艙內必須要有足夠空氣讓駕駛保持警戒及清醒，缺氧情形可能在不知不覺中發生，發生時艙內的人會感覺到刺痛，也會陷入異常亢奮狀態。