布蘭特原油期貨價格暫漲2.29美元或3%，報每桶78.42美元，稍早前最高站上每桶78.73美元。

美國期油暫漲2.27美元或3.2%，報每桶74.01美元，稍早前最高漲至每桶75.06美元。

沙烏地阿拉伯能源部發布聲明，宣布沙國自7月起每日產量將從5月份的約1000萬桶調降至900萬桶，創下多年來最大的調降幅度。

沙國承諾自願減產，是基於含俄羅斯在內之OPEC+主要產油國所達成的全體協議，即限制供油至2024年以提振低迷的油價。

這個被稱為OPEC+的石油輸出國組織（OPEC）與其盟友原油產量占全球約40%，且每日已產減366萬桶，相當於全球需求的3.6%。

澳盛銀行分析師在報告中指出，由於最新的配額調整才剛上路一個月，沙國此舉可能讓人很意外，「現在看起來，油市在今年下半年可能更加吃緊」。

不過，由於OPEC+同時降低了俄羅斯、奈及利亞和安哥拉的供應目標，以符合其當前實際的產油水準，因此減產的部分也可能是象徵意義居多。

此外，阿拉伯聯合大公國獲准將每日生產目標提高約20萬桶，至 322萬桶。澳盛銀行表示，阿拉伯聯合大公國獲准擴大產量，卻犧牲了非洲國家，按照新協議，這些非洲國家未使用的配額被調降了。