Little League Home Run, def: a play during which a batter scores a run during their plate appearance with the aid of one or more errors committed by the fielding team. pic.twitter.com/K8YXxfDVn7 — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) June 4, 2023

波士頓紅襪5日在主場出現很丟臉的一次守備，光芒迪亞茲（Yandy Diaz）擊出右外野滾地安打，因為紅襪捕手康納王（Connor Wong）的失誤，這球居然成為兩分打點的「場內全壘打」，主場觀眾對自家球員報以噓聲。光芒終場6比2獲勝，迪亞茲讚嘆：「真的太瘋狂了。」

第6局上，光芒兩出局，馬格特（Manuel Margot）在一壘，迪亞茲這球打得非常刁鑽，球先打到地面再反彈到右外野，落點在比較空曠的地方。馬格特拔腿狂奔，越過三壘直衝本壘。

紅襪捕手康納王接球之後已來不及觸殺，這時迪亞茲非常接近二壘了，康納王緊急再傳二壘發生暴傳！先前的守備導致紅襪外野手趨前，這記暴傳滾到中外野竟無人可處理，迪亞茲輕鬆跑回本壘。

The Yankees might have just displayed the worst defense you will see in MLB all year pic.twitter.com/k4mEblEPgN — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 28, 2023

從結果來看是「兩分打點全壘打」，不過紀錄為「1分打點一壘打」，迪亞茲自己跑回的分數算在捕手康納王的失誤。然而紅襪右外野手佛度戈（Alex Verdugo）一開始就反應慢半拍，他也坦承自己「沒看清楚球」，佛度戈傳給二壘手瓦德茲（Enmanuel Valdez），瓦德茲接力傳給捕手康納王，但是傳得太歪，導致康納王沒有機會觸殺衝跑者。這是一連串守備不力造成的，俗稱「少棒聯盟全壘打」，通常是小孩子傳球能力不足才會出現的鏡頭。洋基不久前也發生過一次，不過洋基那場贏球了所以稍微沒那麼丟臉。

紅襪左外野手吉田正尚此戰也出現送分的傳球失誤，但他自己打回來了，4打數2安打1打點，打擊率高達0.318。