隨著大陸載人太空船「神舟十六號」發射升空後，大陸載人航天工程辦公室宣布，計畫在2030年前登陸月球；美國太空總署（NASA）局長比爾·尼爾森表示，若中國大陸搶先美國登陸月球南極，中國大陸會將此處「佔為己有」。前立委郭正亮表示，「美國向來就是，它做到了，它就壟斷資源」。此話一出，引來現場一陣笑聲。

針對美國NASA局長的說法，郭正亮4日在中天新聞《國際直球對決》節目中表示，美國向來就是，它做到了，它就壟斷資源。此話一出，引來一陣笑聲。

郭正亮指出，美國相關單位都會誇大事情的嚴重性，就是為了爭取預算，但還是不容易得逞。從軍事角度來看，真的有點遠，他們可能更在乎空軍、海軍、導彈等這一點。

前立委雷倩則表示，美國把原來2024年的登月計畫，延到2025年，日本所稱的2025年，恐怕也是跟著美國一起做，而中國大陸說的是2030年，因此2025年看來是很虛的。

雷倩接著點出，2030年中國大陸可能會到月球，不過美國能夠開啟火星計畫，則要打大大的問號。因為美國要先在月球建立基地，作為人類探險火星的起跳點，可是建月球基地恐怕會有問題，美國會認為可能來不及去了，所以要先罵中國大陸，因為它認為中國大陸可能會去佔據天空資源。