與民進黨關係友好的民運人士王丹，近日也捲入性騷擾風暴，已有2名男子出面指控曾遭王性騷，除李男4日召開記者會公布更多照片證據外，另一名徐男今（5）日晚間也將在臉書直播「直球對決」回應此事，並稱會說出更多王的騷擾行徑，且受害者疑似不只他一人。

李男昨日召開記者會表示，2014年與王丹認識後連續有幾次聚會，並接受對方邀請前往美國，不料在飯店中卻遭對方從身後用力抱住、強吻等，他並秀出自已拍攝的王私人住所佐證，要求王於6月6日結束前公開道歉，否則將帶所有證據前去提告。

而王丹日前針對指控，曾說過性騷擾的情況完全不存在，認為相關指控與他認知及記憶有巨大落差，昨日也在臉書上回應李男，說「歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相」。

另一名指控王丹將手伸進自己衣服內的徐男，今日一早則在臉書宣布，將在今晚9時30分開臉書直播進行說明，不只會回應所有關於陰謀論的質疑，更會說出王更多的騷擾行為，「性騷性侵難以蒐證，但我相信真相愈辨愈明，不期待王丹積極回應，但社會大眾需要知道真相」。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113