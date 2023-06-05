50歲男星Paul（朱柏仰）被節目來賓提醒要小心遺傳性疾病，最好要做精密的檢查，有固定抽血驗尿的他不擔心，未料，Paul還沒去看報告，就接到醫院通知：「朱先生，你做的心臟電腦斷層，顯示你有一顆4.6公分的主動脈瘤」，還告訴他「我們還有發現你先天少一片心臟瓣膜，正常人有三瓣，你天生只有兩瓣」，情況與已故「國標舞女王」劉真相同。

Paul日前上節目時，被節目來賓提醒要小心遺傳性疾病，最好要做精密的檢查，考量家族有心臟及血管等相關疾病病史，便安排檢查，有固定抽血驗尿的他不擔心，婉拒老婆咪咪陪伴同行，只想著禁食完要吃什麼好吃的，結果還沒等到去看報告，醫院就打來了「朱先生，你做的心臟電腦斷層，顯示你有一顆4.6公分的主動脈瘤」。

醫院還告訴他：「等等，我們還有發現你先天少一片心臟瓣膜，正常人有三瓣，你天生只有兩瓣」，是跟「國標舞女王」劉真一樣的心臟疾病，Paul聽完腦筋一片空白，心想不能讓老婆知道，就怕她會擔心，但某次抱女兒時，Paul忍不住落淚，讓咪咪發現異狀，Paul才告訴她事情原委。

咪咪堅定要求之後Paul每一次回診，她都要一起去，Paul也在發文中提到：「我主動脈瘤的位子是位在升主動脈，無法用微創手術來放置支架，必須使用傳統手術，而如果進行了傳統手術，就最好連瓣膜修復也要一起做」，考量困難性與複雜性，還有他兩心室壓力差還不大、主動脈瘤還沒超過5公分的狀態下，醫生建議先每半年追蹤，他感謝老婆的貼心陪伴，「我也知道不管未來如何，我放心有她在」。