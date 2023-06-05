目前市場上日股相關基金商品也不少，楊貽甯建議，日股ETF經理費普遍約僅0.45~0.5%，相較於日本主動式基金經理費大多介於1.5~2.0%之間，對投資人更為有利。目前台股市場中的富邦日本ETF(00645)為台灣第一檔日本股票ETF，同時也是台股集中市場規模最大的日股ETF，在日股創新高的帶動下，該ETF交投也日趨熱絡。除原股型ETF投資外，亦可搭配富邦日本正2(00640L)及富邦日本反1(00641R)的槓桿反向ETF，進行避險、套利等更全方位的操作，不論市場多空都可以有獲利機會。

楊貽甯表示，現階段日股的股價淨值比(本淨比)約在1.25倍，相對於美股4.01倍及印度2.92倍，仍相對便宜，此外，東京證交所針對本淨比低於1倍的企業提出改善其資本收益率的要求，目前日本有超過50%的公司股價淨值比小於1倍，相關企業為提升其資本收益率，可透過配發股利和買回庫藏股等方式，將淨資產回饋給股東，令市場有所期待。