新濠影匯邀請藝人開唱，以演唱會結合住宿送門票、消費點數兌換門票等好康吸引粉絲住房。(Studio City Macau新濠影匯提供)

黎明在新濠影匯開演唱會，成功吸引兩岸三地、甚至韓國、泰國的粉絲專程到訪澳門欣賞偶像演出。(陳韻萍攝)

粉絲追星兼旅遊一舉多得，可觀的粉絲經濟為疫後的澳門觀光業帶來除了博弈外的另一股觀光活水。(陳韻萍攝)

6月9日起，歌神張學友將在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行10場個人巡迴演唱會。(擷取自澳門威尼斯人官方臉書)

疫情趨緩，全球國境解封，搶攻疫後旅遊商機，向來非常依賴觀光業的澳門旅宿業者，紛紛推出多元的活動帶動旅遊商機，像是新飯店開幕、米其林摘星美食尋味之旅等各式特色專案，吸引全球遊客到訪，把錢留在澳門。其中知名的飯店業者紛紛推出香港天王黎明、郭富城、張學友這些藝人的個人演唱會，搶攻海內外粉絲經濟。

疫情籠罩全球3年，解禁後，受到重創的觀光業力拚復甦，悶了3年的民眾報復性出國踴躍，各國政府和民間業者無不卯足全力搶食疫後出遊的市場大餅，而粉絲追星帶來的經濟效益向來是推動觀光的特效藥。韓國大勢女團BLACKPINK上個月底在澳門舉行巡演，台灣男團五堅情7月也將登陸澳門開唱，香港天王黎明近期也在澳門舉行個唱，不管團體或單人，都成功吸引海內外粉絲到澳門追星。

黎明5月與6月在澳門新濠影匯推出共14場的個人演唱會《新濠尊屬系列黎明Stage on 8演唱會》，據悉，這系列演唱會原本是在2020年農曆年前登場，無奈遇上疫情攪局，拖了3年之久才終於順利登場。

6月3、4兩周末晚上，黎明在新濠影匯的兩場個唱近8000個座位幾乎全滿，除了港澳居民，包括台灣、大陸、韓國、泰國等地的粉絲也專程到訪澳門欣賞偶像的演出。然而看演唱會勢必不少了住宿，業者順勢推出住宿送門票、消費點數兌換門票等好康吸客；大咖藝人開唱拉抬飯店住房率，而飯店祭出住旅宿優惠吸引粉絲入住，加上用餐、購物等花費，粉絲追星兼旅遊一舉多得，可觀的粉絲經濟為疫後的澳門觀光業帶來除了博弈外的另一股觀光活水。

昨(4)日黎明一襲合身的黑色西裝登台，以〈今夜你會不會來〉、〈對不起 我愛你〉等夯曲揭開序幕，再分別以流利的普通話和廣東話與現場粉絲交流。入行逾30年的黎明資歷豐富，在演唱會中他卻自曝有些歌他很少唱，因為唱起來會很尷尬，原來是歌名中有「黎明」的歌，包括廣東歌的〈人在黎明〉和國語歌的〈深秋的黎明〉。雖然此黎明非彼黎明，還是讓他難掩尷尬，但後來想通了也克服了心理障礙，隨後黎明分別演繹這兩首以「黎明」當歌名的曲目。

中場黎明改換上紅色西裝和白色波浪領襯衫登台，宛如歐洲宮廷貴族的裝扮搭配〈火舞豔陽〉、〈聽身體唱歌〉等快歌，成功帶動現場氣氛。雖說勁歌應該搭熱舞，但向來「惜舞」如金的黎明把熱舞的重責大任交給舞群，自己隨音樂簡單擺動，即使沒有太大的舞蹈動作，現場粉絲仍奮力揮舞手中的螢光棒，滿場螢光閃耀，畫面壯觀。整場活動約1小時半，近20首的曲目囊括抒情歌和快歌，幾乎都是經典名曲，瞬間掀起粉絲的集體回憶。

此外，天王郭富城也將於7月在同個場所舉行共10場的《新濠尊屬系列演唱會：郭富城夢幻舞林演唱會2023》；6月9日起，歌神張學友也將在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行10場個人巡迴演唱會，門票秒殺，堪稱超級印鈔機。粉絲追星所帶動的經濟效益絕對是疫後拉抬觀光旅遊的重要推手。