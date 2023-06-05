獨立人權監督團體OVD-Info表示，俄羅斯警方今天逮捕了100多名民眾，他們走上街頭慶祝著名反對派領導人納瓦尼（Alexei Navalny）的47歲生日。

路透社報導，OVD-Info聲明指出，截至莫斯科時間晚間10時42分，已有109人在23個城市被羈押。自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以來，當局即嚴厲打擊異議跡象，大部分城市中，只有少數人遭到拘留。

納瓦尼因詐欺與藐視法庭罪名，合計被判處11年6個月的有期徒刑；納瓦尼說，這些指控是捏造出來讓他封口。

從莫斯科（Moscow）和聖彼得堡（St Petersburg）兩大城市拍到的影片顯示，警方逮捕了多名個別的示威人士。影片中可見一名男子短暫舉起標語，不久彎下腰來，痛苦呻吟，之後莫斯科警察將他帶走。

在聖彼得堡，一名帶著孩子的婦人告訴媒體說：「我反對戰爭，這就是他們拘留我和我未成年孩子的理由。」

納瓦尼因譏諷俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）精英階層，並指控這些人嚴重貪腐而聲名鵲起。他4月期間表示，針對他的「荒謬」恐怖控訴案已經開庭，自己可能會被再判30年徒刑。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120605