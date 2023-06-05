台灣動物緊急救援小組團隊日前安排「狗助教」與高雄仁武八卦國小學童互動，會後大家合影留念。（台灣動物緊急救援小組提供／林瑞益高雄傳真）

「台灣動物緊急救援小組」5日公布至高雄仁武八卦國小做生命教育講座的紀錄影片，志工帶著曾被人類捕獸夾切斷腿的殘障跛腳流浪犬「黃黃」、「達達」和險被車撞的幼犬「本丸」當助教，與學童打成一片。

台灣動物緊急救援小組長期在各地做傷病流浪毛小孩救援工作，日前受高雄仁武八卦國小校方邀請，為小學生做動保生命教育講座，共有100多名師生參與。執行長倪京台表示，組織投入傷病貓狗救援工作近30年，貓狗卻永遠救不完，所以他堅信，唯有「教育」才是解決台灣流浪動物問題的根本方法。

到場助講的3 隻狗助教，「黃黃」與「達達」都是今年初從台東達仁山區救回，因為誤觸人類放置的捕獸夾，導致腿被切斷，雖然脫險，卻免不了終身殘疾；幼犬「本丸」則是從屏東里港砂石場救回，當時險被過往車輛撞死。動物救援小組屆次呼籲，「被棄養後寵物面臨許多未知的危險」、「絕不能棄養寵物」。

台灣動物緊急救援小組安排3隻「狗助教」讓小朋友撫摸，體驗真實人狗互動，並與大家合影留念。台灣動物緊急救援小組秘書長何品萱表示，組織長期走入全國各地校園傳遞尊重生命理念，強調「生命教育才是解決台灣流浪貓狗問題的根本方法」，「生命教育真的不能等」。