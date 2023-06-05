美國避免債務違約，加上就業報告數據亮麗，激勵上週五美股大漲，道瓊指數狂飆701點，那斯達克指數攀上達13個月高峰。但受台積電下挫拖累，台股早盤僅小漲約30點，約來到16744.75點。

法人分析指出，台股本週觀察重點在台積電6日股東會釋出的下半年展望、以及美國聯邦準備理事會（Fed）6月利率動向。

台積電ADR漲0.10%、收98.94元，台股現貨方面，台積電早盤下跌6元至556元，聯電小跌0.5%至51.1元。貨櫃三雄股價表現疲弱，長榮、陽明跌逾0.5%。

上週五道瓊工業指數終場上漲701.19點，或2.12%，收在33762.76點。標準普爾500指數上漲61.35點，或1.45%，收在4282.37點。那斯達克指數上漲139.79點，或1.07%，收在13240.77點。費城半導體指數下跌5.333點，或0.15%，收在3501.404點。