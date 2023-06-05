高雄一名男子18年前因不滿女子在外造謠他外遇，夥同10多人趁女子高中放學時將人帶走，當眾把女子的上衣撕開、胸罩褲子扯掉，要眾人拿冰塊、雞蛋丟她，男子又拿斷掉的拖把柄試圖插入女方陰道；男子因此事件遭通緝15年，前年遭捕，法官依妨害性自主罪判刑5年。

賴男在民國94年因不滿A女造謠他外遇，導致他的妻子輕生未遂，他於是夥同A女同學等10多人，等A女放學後載到某泡沫紅茶店，並買了保險套、冰塊及雞蛋，眾人再以徒手或拿交通錐、安全帽、水管及拖等物施暴A女，賴男還把當眾把女方上衣撕開，將長褲脫至膝蓋、扯破女方內褲、脫掉胸罩，再命令現場的人拿冰塊、雞蛋丟A女。

賴男之後還拿斷裂的拖把柄，強制掰開女方雙腿，將拖把柄（即木棍）插入對方陰道，A女最後因雙腿夾緊抵擋而未得逞，後來是有人呼喊「警察來了」，賴男等人才開始逃散；賴男2006年1月25日被檢方通緝，在前年遭逮捕歸案，他僅承認打人，否認性侵未遂。

檢方認為賴男涉嫌毀損、妨害自由等罪，追訴時效消滅，依法處分不起訴，而妨害性自主罪為重罪，緝獲時時效尚未消滅，依法提起公訴。法官認為事隔15年，A女至今仍有很大的陰影，也不願返台或接受遠距視訊開庭，判決賴男有期徒刑5年。

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