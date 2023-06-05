美國與大陸近期衝突不斷，除了3日發生大陸軍艦搶美軍航道外，上月底發生的殲-16戰機「鬼切」事件，更是引起外界熱議。對此，前立委郭正亮指出，大陸會採用這麼激烈的方式驅離美軍軍機，是因不想再容忍美方的行為，此外，他也痛批，美軍軍機把抵近偵查，當作是在維護自由航行，實在太離譜了。

郭正亮日前在網路節目《深喉嚨ONLINE》表示，大陸會採取以殲-16戰機掠過美軍RC-135前的驅逐方式，代表它不想再容忍美軍的行為，「你的RC-135憑什麼老是可以進行抵近偵查？」他解釋，美軍時常宣稱，他們的行為是在維護自由航行，但所謂自由航行，是飛行器要飛過鄰國領空時，鄰國「給個方便」、不進行攔截，而美軍現在的行為，是被驅離後又返回、刻意在繞飛。

郭正亮直言，美軍把抵近偵查，當作是在維護自由航行，實在太離譜。他指出，當時美軍偵查機距離大陸的鄰接區已經很近，大約僅有50公里，山東艦航母又在美機的下方，再加上RC-135沒配備武裝，大陸飛行員因此採取了鬼切的方式驅離。

郭正亮認為，大陸的激烈驅逐行為是在宣示地盤、劃紅線，只要美軍未來再有類似的偵查行為，都會比照這次的做法辦理。另外，郭正亮也補充，美軍在進行抵近偵查時，通常是派出無武裝的飛行器，因為若是派出有武裝的戰鬥機、攻擊機，很容易擦槍走火，造成的問題會非常嚴重。