輝達創辦人兼執行長黃仁勳結束台灣行程後，傳出將轉往大陸訪問，更可能直接與騰訊、比亞迪及抖音母公司字節跳動等大陸科技巨頭高層見面。前立委郭正亮分析指出，黃仁勳可能是看到輝達4月財報數據不如預期，才會急著前往大陸訪問，畢竟大陸市場佔輝達總營收達26%，美國對大陸實施晶片制裁，讓輝達受到很大的打擊。

美國、日本及荷蘭在今年達成協議，對大陸先進半導體發動制裁，相關技術、產品及原料在未經許可下，不得出口至大陸，等於切斷大陸提升晶片能力與應用的機會。

在此狀況下，依然傳出黃仁勳將訪陸，郭正亮表示，「坦白講啦，黃仁勳是看到了4月的財報，他一定是發現很慘，大陸營收不應該這麼低嘛，黃仁勳心裡一定在流血，能夠用這種晶片的，坦白講就是美國跟大陸，結果現在不能賣到大陸。」

郭正亮提到，輝達一定對晶片禁令感到非常不適應甚至相當生氣，「禁令毫無道理， 且輝達對大陸市場的依賴是26%，其實很高欸。其他美國企業的比重也很高，高通64%，德州儀器也差不多，美光如果加間接進入大陸的比重，可能也有16%。」

為了繞過美國制裁，輝達提供大陸客戶特別版的晶片，但黃仁勳5月接受外媒訪問時再次說明大陸市場的重要性，「如果美國企業無法與大陸做生意，將會造成巨大損失，理論上，輝達在台灣以外的地方製造晶片，是可行的，但大陸市場是無法被取代的。」