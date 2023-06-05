新加坡大華全球保健基金產品經理何彥樟認為，儘管美國政府已通過舉債上限，然經濟預期相對保守的前景下，投資人的防禦型資產部位不可少。他相對看好醫療保健產業的前景，就資金面觀察，醫療產業第一、二季為傳統淡季，適逢資金自避風港撤出，表現落後大盤。但旺季將於第三季來臨，預期先前表現較差、防禦色彩濃厚的大型製藥、生技與健保公司將迎來反彈。

根據預測，今年第三季與第四季美國的GDP可能分別衰退-1.3%與-0.9%。新加坡大華全球保健基金產品經理何彥樟認為，儘管美國政府已通過舉債上限，然經濟預期相對保守的前景下，投資人的防禦型資產部位不可少。他相對看好醫療保健產業的前景，就資金面觀察，醫療產業第一、二季為傳統淡季，適逢資金自避風港撤出，表現落後大盤。但旺季將於第三季來臨，預期先前表現較差、防禦色彩濃厚的大型製藥、生技與健保公司將迎來反彈。

何彥樟指出，國際大藥廠仍存在利多，如禮來（Eli Lilly）與諾和諾德（Novo Nordisk）原本用來治療糖尿病的藥物，被發現亦可作為新型減重藥物，連帶可將減肥商機納入營收版圖。再者，美國食品藥物管理局（FDA）本月將討論是否給予百健（Biogen）治療阿茲海默症的正式用藥許可，若通過後，將有助企業營收進一步成長。