帶著1勝優勢的西區龍頭金塊，5日續在丹佛主場跟熱火進行總冠軍賽G2，儘管熱火仍然緊咬比數不放，金塊仍靠約基奇第三節獨拿18分，目前已拿31分得凶猛火力，打完前3節，金塊83比75領先熱火，除了約基奇以外，金塊得分上雙球員只有賈瑪莫瑞攻下10分。

洛夫取代感冒的馬丁進入熱火先發名單，熱火反而靠前役投10中0的史特魯斯，一開賽就接連投進兩顆三分球，打出10比2開局，更一度領先到11分，幸好金塊也靠約基奇火力追上，打完首節，熱火26比23領先，史特魯斯首節12分，約基奇11分。

金塊次節一開始替補球員三分火力全開，打出16比3猛攻，反以39比29超前，接著賈瑪莫瑞也爆發，幫助金塊擴大領先到15分，不過熱火也展開反撲，打出12比2小高潮追上，上半場結束，金塊仍以57比51領先，約基奇半場13分，史特魯斯14分。

來到第三節，文森接連兩顆三分球，幫助熱火很快就追平比賽，不過約基奇挺身而出，持續在禁區單打得分，金塊還是可以維持小幅領先優勢，光在第三節，約基奇就進帳18分，比他上半場得分還多，金塊打完前3節取得83比75領先，約基奇已拿31分。