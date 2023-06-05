心臟是人體最重要的器官之一，一旦衰竭，嚴重度遠勝其他器官。醫師表示，心臟衰竭俗稱「心臟的癌症」，非常致命，5年存活率僅50%，比許多癌症還低。心衰竭的高危族群包括三高、血管堵塞或心律不整者等3類人，症狀則為累、喘、腫3症狀

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在《下班經濟學》頻道中表示，心臟衰竭就是心臟無法將血液傳送到身體各個重要器官，5年存活率僅50%，低於許多癌症。此外，心臟與腎臟等器官屬於血管性器官，如果心臟功能不佳，也會影響腎臟功能。「若腎臟嚴重衰竭，還能洗腎維生，但心臟嚴重衰竭，只能換心，或走向死亡。」

他並表示，心臟衰竭主要有3大前兆，包括累、喘、腫。累為疲倦無力；喘為呼吸困難、躺著也會喘；腫為雙腿嚴重水腫、白天尿少、夜間頻尿。很多人都有上述3個問題，但心衰竭者症狀更為嚴重，「以喘而言，一般人躺在床上多半不會喘，但心衰竭患者躺床也會喘，是一明顯徵兆。」

他指出，心衰竭的高危險族群有3類，分別為三高（高血壓、高血糖、高血脂）患者、血管堵塞或心律不整者、瓣膜性心臟病者。

至於如何預防心臟衰竭，陳冠任表示，可藉由飲食與運動改善，包括高纖飲食、少紅肉多白肉、日常可做握力等運動。他並補充，在蔬果方面，建議可吃酪梨、紫色蔬果（藍莓、蔓越莓、茄子、紫色洋蔥），及十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜），均經科學實證，明顯有助於心血管健康。