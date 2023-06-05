總統蔡英文提名為大法官的「廢死律師」尤伯祥，遭踢爆涉嫌教唆證人偽證，引發軒然大波。檢改團體「劍青檢改」5日發表聲明，強調台灣大法官動輒凌駕立法權之上，恣意「廢法」及「造法」。大法官是否會為捍衛一己名聲，運作憲法裁判結果？令人憂懼，籲請本屆4位被提名大法官均能明確表態，對於「律師接觸證人」法制長期規範闕漏，是否支持重建法制？

劍青檢改說，我國「律師接觸證人」法律規範闕漏不足，僅在《律師倫理規範》有簡陋之原則性文字，且實務運作混亂不一，毫無標準，律師自律幾近淪喪。

先進國家對「律師接觸證人」均有明確規範及標準，具體可能涉及：「證人測試」、「證人指導」、「教唆偽證」等不同層次。以英國為例，容許「證人測試」，旨在幫助證人熟悉審判流程；但為避免證人記憶遭到引導錯置，或者證言受到誘導汙染，「證人指導」均予禁止(送懲戒)，且絕對禁止「教唆偽證」(有刑責)。均有明確規範，足資遵循。

劍青檢改表示，司法院推行國民法官制度，曾於「國民法官法施行細則預告版」第141至第153條寫入「證人測試」條文草案，但因特定團體反對而全遭刪除，未來法律規範只能繼續「保持」闕漏及規範密度不足。擅於玩法弄權之人，「只要沒有法，就不會違法」，如此台灣未來只會繼續墮落，沉淪為「小人得志」，「劣幣驅逐良幣」的司法鬼島！

劍青檢改指出，大法官提名人尤伯祥自己踏入晦暗地帶，雖竭力捍衛自身名譽，卻毫無提及未來法制應否建立。台灣的大法官動輒凌駕立法權之上，以至尊之姿，恣意「廢法」及「造法」。大法官是否會為捍衛一己名聲，運作憲法裁判結果？令人憂懼。為國家長治久安計，籲請本屆被提名大法官人選均能明確表態，對於「律師接觸證人」法制長期規範密度不足，是否支持重建法制？是否支持重新考量將「國民法官法施行細則預告版」第141至第153條等內容納入相關施行細則？

此外，劍青檢改強調，民間司改會與「民間監督司法院大法官人選聯盟」均宣示對大法官被提名人進行「程序監督」與「實質監督」，因此邀請相關團體明確表達立場，共同籲請大法官被提名人明確表態是否支持重建法制。