南韓實力派演員南宮珉，2022年10月與愛情長跑7年女友陳雅凜結婚，近日她與妻子位於首爾聖水洞的豪宅，於南韓綜藝節目《Free Doctor프리한닥터》首次曝光，而這也是他出道25年來買下的第一間房子，而購入至今六年的時間，目前已升值約30億韓元（約7048萬台幣）。

節目《Free Doctor프리한닥터》中提到，南宮珉與陳雅凜新婚豪宅位於首爾聖水洞「Seoul Forest Hillstate」，據悉南宮珉是在2017年以14億2,500萬韓元（約3347萬台幣）買下，如今根據韓國媒體指出，該屋價值已上升至30億韓元（約7048萬台幣）暴增約3700萬台幣，可見增值幅度相當驚人。

然而，從節目中可知該房屋坪數約55.6坪，內部裝潢以白色系為主，地板還鋪上白色大理石，整體布置乾淨簡潔空間感十足，由於小倆口所居住樓層較高，因此從落地窗看出去可一覽漢江美景，此外，還有空間寬敞的衣帽間與私人健身房等。

事實上，南宮珉過去受訪時表示，這間房是他的「起家厝」，即使他的片酬早已高達一集2億韓元（約470萬台幣），但他在買下自己的房子之前，選擇先為父母和弟弟準備好了房子，因此自己直到2017年才買房，而過去十幾年來他都是租屋過日。