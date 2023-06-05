標普500指數在5月26日升破4200點作收，為2022年8月以來首見。但回顧2022年8月，該指數在漲破4200點後隨即開始下挫，並在10月跌至當年低點（約3577點）。

上周標普500指數收漲1.8%，來到約4282點，創下2023年3月底以來最大單周漲幅。

推動該指數突破阻力區有三大因素：在避免災難性債務違約的大限之日進入倒數時，美國朝野兩黨達成債限和控制支出協議，並展現出及時完成立法的行動力。數位聯準會官員暗示6月可能暫停升息。5月非農就業報告顯示美國就業增長較預期強勁，但失業率升高、薪資增長放緩。

近幾個月來，分析師一直在談論有那些因素將帶動標普500指數突破過去6個月來一直卡在約3,800點～4,200點的區間格局，無論漲破還是跌破該區間。

現在標普509指數已經漲破阻力區，這代表這波漲勢真的「未完待續」嗎?

LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist表示「這未必」，並提出幾點原因顯示標普500指數可能在短期內跌破4,200點。

首先，該指數今年以來上漲11.5%主要由大型科技股大漲所推動，而中小型股則表現落後，以及「等權重版」（equal-weighted）標普500指數今年以來僅上漲約1.5%。

Turnquist表示，這意味著今年推升華爾街股市的科技股已經處於超買，投資人可能會在科技股走高時獲利了結，「隨著我們逼近 4,300點大關，肯定會有一些拉回或一些整理的可能性」。

此外，拜登總統簽署債限協議，美國雖然避開了倒債可能帶來的經濟災難，但財政部將開始瘋狂發債，這可能使股票面臨競爭壓力，可能導致股價走低。最後，聯準會可能在6月14日會後記者會上做出偏向鷹派的發言，這是另一個風險，「肯定會觸發一波拉回、可能帶動利率略為升高，這肯定會給科技股帶來壓力」。

但Turnquist也表示標普500指數可能又會回到3,800點～4,200點的區間格局，這意味著至少短期內，美股下檔空間可能有限。