Marcell Ozuna stood and watched what he thought was a home run… he ended up with a single 🥶pic.twitter.com/vL0xMFN69Y — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 4, 2023

勇士與響尾蛇5日的比賽出現一個尷尬鏡頭，勇士猛將歐蘇納（Marcell Ozuna）擊出一支深遠的中外野飛球，這球真的很猛，預估飛行距離415呎，歐蘇納出棒之後停在原地耍帥。結果這球還是掉回場內，成為特大號的「怪物一壘打」！所幸勇士第9局逆轉以8比5獲勝，不然歐蘇納就要被當成戰犯了。

這球不能全怪歐蘇納太囂張，第4局他的前一棒歐比斯（Ozzie Albies）才剛剛轟出兩分全壘打，歐比斯那球飛了400呎跨越右外野圍牆。歐比斯也是耍帥站在原地看球，而且是追平比分的一擊（3比3），勇士打者當然士氣大振。

後面歐蘇納這一棒敲得更響，飛得更遠，只是不巧落在中外野最深遠的區域，所以未能出牆。這是響尾蛇的主場大通體育場，右外野374呎，中外野413呎，在大聯盟屬於比較寬廣的球場，圍牆又特別高。依照計算歐蘇納這一球可以在全聯盟23座球場成為全壘打，包括勇士自家的球場。

後來投手暴投，歐蘇納溜上二壘，勉強算是二壘打，但是第6局再次輪到歐蘇納的時候（響尾蛇又領先兩分）勇士就下令換代打了，可見總教練也很不爽。勇士在第9局攻占兩出局滿壘，羅薩里歐（Eddie Rosario）大棒轟到右外野，他很快就起跑了，結果飛出牆外成為滿貫全壘打！勇士漂亮奪回勝利。