「登山女神」曾格爾去年遭爆疑似不倫已婚富商後，又被質疑無氧攀登紀錄造假，以及2021年宣稱登頂世界第三高峰「干城章嘉峰」（Kangchenjunga），未料是根本「爬錯山頭」，最終登頂紀錄遭撤銷。昨（4日）曾格爾發文表示自己在1日凌晨6時09分登上干城章嘉峰頂峰，「走錯了就是重攀，沒有第二句話，這是我對山的熱愛與敬重，也是對自己的堅持。」

曾格爾去年年底遭爆2021年的所攀登的干城章嘉峰根本登錯頂，因此被登山權威認證網站「8000ers.com」所除名，此外，「8000ers.com」同時對曾格爾的其他紀錄展開調查。紀錄遭撤銷後，曾格爾便發文直呼：「現在只想大哭一場」，不懂為什麼一起登頂的團隊成員都還在名單內，卻只有她一個人被除名，認為非常不公平，不過之後曾格爾態度一轉表示她不會放棄，希望能在2023年3月前找齊贊助，並挑戰6個月完攀14座8000公尺高峰，「全球目前沒有女性達成過，也許是個不錯的挑戰，再全部重爬一次我也願意！」

而曾格爾近期再度展開一連串的攀登，雖然日前登聖母峰失敗痛哭流涕下返回，但昨4日稍早她發文報喜自己完成攀登世界第三高峰，提及2021年的攀登，她跟著嚮導走並提供照片證明有登頂，1年多後有媒體查明差了數十公尺，感性表示：「對我來說在證實此報導後，走錯了就是重攀，沒有第二句話，這是我對山的熱愛與敬重，也是對自己的堅持」，並透露一路上心裡有些不安卻從未動搖，「這次來的是正確攀登路線，幾經辛苦、幾經轉折，真是讓人在心中大嘆『真是佩服首登找到頂峰路線的攀登者！』」

許多網友紛紛鼓勵她，表示：「超棒的，加油加油不畏艱難繼續完成紀錄」、「太棒了，堅持到底」、「恭喜，為你感到驕傲」、「恭喜攻頂成功，平安歸來」、「妳好棒，不要被別人打倒，加油」、「謝謝妳帶給我們8000+公尺的視野！」