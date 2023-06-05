高市議員林智鴻今在總質詢關注性平議題。（柯宗緯翻攝）

連日來，不分藍綠性騷案連環爆，引發社會關注。高雄市長陳其邁今（5）日指出，最近發生一連串的事情，令人覺得遺憾，但是不管是任何政黨都要痛下決心，好好誠實來面對，才能讓性平工作能夠落實。

高市議員林智鴻今在總質詢時指出，最近性別平權議題風風雨雨、紛紛擾擾，這是國內非常重視的事情，不分政黨、社團、族群，可能存在於社會角落，可能一些受害者基於大局為重，人情世故而選擇隱忍，讓加害者更有理由持續加害，因此性別平權工作還有一段路要走，希望痛定思痛以此革新，希望市長做宣示。

對此，陳其邁表示，對於性平工作他不斷地隨時提醒自己、反省自己，哪裡做得不夠多、不夠好，哪邊可以加強，更重要的是要有同理心，站在被害人立場，也鼓勵他們能夠勇敢揭發這種不公平待遇。

另方面，陳其邁也認為，必須不斷在整體機制上來反省，這是他對於性平工作，從性騷法、性平工作平等法在執行過程中的感受，他確實覺得不管公部門、私部門還有職場，最近一連串的事情，令人覺得遺憾，但不管任何政黨都要痛下決心，好好誠實來面對，勇敢的自我檢討，才能讓性平工作能夠落實。