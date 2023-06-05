今天（5日）是今年第2個天赦日，緊接著明天（6日）就是24節氣之一的「芒種」，民俗專家廖大乙表示，天赦日也是除障日，利用天赦日祈求感應會比較強，若想轉運或感覺事情差臨門一腳者，可帶柿子、花生、帶殼龍眼乾等6類供品，赴宮廟祭拜；無宗教信仰者雙手合十向天稟明心願，也會有好事發生，但都別忘了祈願後要記得布施。

天赦日是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，這一天只要記得祈福、說好話、做好事，其他則百無禁忌，唯一切記不宜殺生，因為上天有好生之德。不少民眾會利用天赦日前往廟裡祭拜，據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙指出，此次天赦日隔天正好是「芒種」節氣，而「芒種」至端午節的17天之內，磁場變化較大，要多注意長輩身體狀況。

廖大乙表示，天赦日也是除障日，若感覺上半年運勢不夠好，或是心願只差臨門一腳就能實現，不妨保握天赦日轉運。但他也提醒，祈求轉運之前，務必先懺悔反省自己有無做錯事，設法改過自新後，未來也須進行布施，畢竟有施才有得，方法包括致電關心長輩、久未聯絡的親友，也可在紅包袋內放1元或10元銅板，投入宮廟的香油錢箱。

廖大乙表示，天赦日祈求感應會比較強，有宗教信仰者，可帶著象徵好事發生的柿子、帶殼花生、帶殼龍眼乾，或有吉祥寓意的鳳梨、桔子、蘋果等水果，前往常去的宮廟向神明稟告心願，跪求神明助一臂之力；無信仰者則可在「見天」之處，意指上空無障礙物，環境舒服的露天環境，雙手合十向天稟明心願，也會有好事發生。