大陸神舟十五號飛船4日上午成功著陸東風著陸場，3位太空人順利出艙，也帶回中國太空站第4批太空科學實驗樣品，包括再生稻與多種合金材料，總重量達20多公斤。後續科學家將對相關樣品進行測試分析研究，以期揭示在地面重力環境下難以獲知的科研成果。

央視新聞報導，中國太空站第4批空間科學實驗樣品隨神舟十五號飛船返回艙返回地面，在東風著陸場交付由中國科學院牽頭負責的太空應用系統。下午2時左右，部分實驗樣品運抵北京中國科學院太空應用工程與技術中心，太空應用系統總體與相關實驗人員對返回實驗樣品基本狀態進行檢查確認，並交接相關實驗科學家開展後續研究。

報導指，太空應用系統隨神舟十五飛船返回艙共下行15項科學項目的實驗樣品，包括細胞、線蟲、擬南芥、再生稻等生命實驗樣品，以及多種合金材料、新型紅外線探測器材料、非晶薄膜材料等材料實驗樣品。下行實驗樣品總重量20多公斤。

後續科學家將對返回生命樣品進行分子生物學、細胞生物學、在軌生長發育和代謝等相關分析，通過與地面比對分析研究，解析太空微重力、輻射對於實驗樣品作用的規律和分子機理，為進一步創製適應空間環境的作物和開發利用太空微重力、輻射等資源提供理論依據。

又，材料實驗樣品將在實驗室進行測試分析研究，以期揭示在地面重力環境下難以獲知的材料物理特性和化學變化過程的規律，獲得高性能製備工藝關鍵條件，指導地面新材料製備。