新北市瑞芳區濱海公路陰陽海路段，5日上午發生砂石太空包掉落路面意外，導致濱海公路大塞車。（新北市警察局提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區濱海公路陰陽海路段，5日上午發生砂石太空包掉落路面意外，導致濱海公路大塞車。（新北市警察局提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區濱海公路陰陽海路段，5日上午發生砂石太空包掉落路面意外，導致濱海公路大塞車。（新北市警察局提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區濱海公路陰陽海路段，5日上午發生砂石太空包掉落路面意外，導致濱海公路大塞車。（新北市警察局提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區台2線濱海公路78.3公里處，也就是在陰陽海附近路段，5日早上5時45分左右發生一起砂石太空包未綑扎穩妥掉落路面意外，也導致另一部大卡車煞車不及撞上掉落路面的砂石太空包。一度造成濱海公路單線雙向通車，經新北市警察局瑞芳分局聯絡基隆工務段清理路面，該路段已於9時5分恢復雙向通車。

新北市瑞芳地方社群網站，5日一早就有民眾發問訊問，是否濱海公路又發生翻車等意外，導致濱海公路大塞車。新北市警局瑞芳分局表示，5日一早5時45分接獲民眾報案，表示在陰陽海路段發生砂石車載運的砂石太空包掉落路面。

警方獲報後立即趕往現場，發現由黃姓男子駕駛的砂石車，由基隆往宜蘭方向行駛，在行經該路段時，車上載運的砂石太空包疑似因為未綑扎妥當，有16包掉落北上車道，並導致對向由李姓男子駕駛的砂石車，閃避不及撞上掉落的砂石太空包，車頭受損。

警方在趕到現場後，除立即進行交通疏導管制外，也聯絡基隆工務段人員到場清理路面。拖吊車於上午7時21分到場進行拖吊，後續散落路面的砂石太空包也於上午9時5分清理完畢，濱海公路恢復雙向通行。

警方表示，經酒測，黃男及李男酒測值均為零，黃男也依道交條例依法告發。