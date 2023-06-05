順應近年AI智慧崛起，友訊也積極在路由器產品上部署相關AI智慧功能，期望能強化消費者在使用上的便捷性和操控性。友訊從前一代EAGLE PRO AI系列開始到AQUILA PRO AI新品，全數皆搭載獨家研發的AI智慧技術，核心功能包含智慧連網、智慧串聯、智慧流量控管、智慧助理和家長監控五大項目，協助用戶不間斷最佳化網路品質，強化Mesh串聯穩定度，大幅減少資料傳輸的壅塞狀況，一切都由AI智慧功能自動搞定。

友訊第一季營業收入淨額為42.56億元，較去年同期成長6%，營業毛利率為25.3%。整體而言，主要受益於泛歐地區的交換器產品銷量顯著成長，以及資源配置與營業費用支出持續優化，首季本業及業外獲利同步改善下，營運轉虧為盈，本季營業淨利1.56億元，稅後淨利1.75億元，稅後淨利率3.3%，其中歸屬於母公司之淨利為1.39億元；每股稅後盈餘(EPS)0.23元，比去年同期成長177%，由負轉正。

展望2023年，友訊預期網通產品庫存將調整至2023年底，東歐電信商5G CPE新訂單自第三季起出貨，以及中小企業用Switch新品在下半年出貨，新產品成為營收動能來源之一，友訊自今年4月起起將友勁納合併報表子公司，預期將可望支撐公司營收成長趨勢。