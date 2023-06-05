電競相關風扇產品一直是動力-KY主力產品，近幾年公司努力落實多元產業布局，以IP68風扇系列產品搶進5G工控、家電、車載相關散熱風扇市場。

動力-KY指出，IP68風扇系列採用了"自動精密灌封技術"，使得該系列風扇能夠達到專業的防水、防塵、防潮、絕緣和防震性能的國際防護標準，成為客戶高效、可靠和耐用的散熱裝置，能夠確保風扇在各種惡劣環境下長時間且穩定運作，從而大幅提高工業設備的安全性和穩定性。IP68風扇自推出以來受到極大關注，切入包括工控、通訊、車載等產業領域，隨著專案進度如預期，有望在2024年完成驗證階段。

許文昉表示，今年非電競等新產品占營收比重可望達20%，未來佔比可望隨著出貨放量再向上提升。

在電競方面，根據專業遊戲和電競研究機構Newzoo報告指出，2022年全球遊戲市場規模受到大環境負面因子的干擾，較2021年度減少5.1%、約1829億美元，但仍看好未來全球遊戲市場規模成長前景，預期2020年將以年複合成長率2.9%緩步成長至2025年、達2064億美元，許文昉表示，電競相關產品很多元，包括顯卡、電源供應器、CPU散熱、機殼等，雖然目前產業能見度看不高，沒法預期，但電競產業有時候上來很快，今年中低階4050/4060新晶片要出來了，而中低階產品佔顯卡市場比重高達60%、65%，甚至70%，晶片上市後可能會衝很快，有助於整體營運。

動力-KY今年第1季稅後盈餘為1536萬元，每股盈餘為0.45元，累計前4月合併營收為4.34億元，年減44.65%，許文昉表示，下半年看起來會比上半年好，但全年能不能比去年好要看下半年狀況，如果大環境沒有大變化，應該是與去年差不多。