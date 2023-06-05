瑞銀原先預定在7月25日公布4~6月的季度財報，但在該行官網的一則通知寫著，預定的日期可能會有變動。

該通知說：「公布的日期可能改變，這將取決於收購瑞士信貸的完成時間」。

金融時報引用知情人士的話說，瑞銀的高層正在考慮推遲財報的公布，同時更新瑞信國內業務的計畫。

此外瑞銀執行長Sergio Ermotti在上週末提出警告，瑞銀將做出艱困的瑞信裁員決定，他希望在近幾天之內公布裁員方案。

執行長在瑞士資產管理協會於瑞士伯恩(Bern)市舉行的一場活動上說：「我們不可能為所有人創造短期的就業機會」。「我們需要認真審視獨立與合併機構的成本基礎，並創造出永續的結果」，「這會是很痛苦的」。

Ermotti說，希望在未來幾天內能完成決定。

儘管Ermotti強調這是一場收購，而不是合併，但是瑞信擁有許多優秀的人才，這顯示，在收購交易之後，瑞信高層在集團扮演的角色，可能要比原先預期的更大。瑞信執行長Ulrich Koerner在收購之後，已經加入瑞銀集團的最高領導團隊。