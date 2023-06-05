台股掛牌的陸股ETF今早包括富邦深100(00639)、群益深証中小(00643)、富邦恒生國企(00700)、台新MSCI中國(00703)、中信中國50(00752)、中信中國高股息(00882)等守住紅盤。

保德信指出，提到科技產業投資，往往會想到台股或美股，事實上，A股的AI概念股近期也是漲勢凌厲，且不少中國重量級企業都紛紛跨入AI領域，包括百度、騰訊已在生成式人工智慧(AIGC)領域有所布局，而AI上中下游的硬體、演算、應用商機在中國更是百花齊放。

PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，隨著NVIDIA開發者大會(GTC)和微軟遊戲開發者大會(GDC)相繼召開，AIGC顛覆傳統遊戲開發，塑造全新遊戲體驗，提高用戶付費頻率以及實現潛在增收，目前中國的遊戲產業已率先運用AIGC來提升玩家體驗，進而擴大市佔與獲利。AIGC不僅能有效降低成本，更可以大幅提升遊戲的內容豐富度、強化交互性，並深入滲透進遊戲開發各環節，在遊戲資產生成上，AIGC能達到內容更新優化、遊戲運營、管理等各領域的應用，並逐步實現降本增效。

許智洋說明，目前能夠實現遊戲中語音、圖像、文字等多種資訊的智慧識別與處理的多模態AIGC應用正在快速進步，帶動遊戲在玩法、劇情的自由度和多樣性出現顯著提升，從而為玩家提供更多選擇和挑戰，有利於提高用戶的付費頻次和付費深度。

除了遊戲之外，包括AI硬體、雲端算力、伺服器、演算法等，都將在A股市場遍地開花，許智洋表示，考量AI應用的持續擴大和活躍用戶數的大幅提升，長線來看，推理型AI加速晶片和伺服器的高成長趨勢不變，預計未來兩年的時間，訓練型和推理型AI加速晶片的市場規模，將分別成長至72億美元和168億美元，而所對應伺服器的市場規模則分別可達149億美元和348億美元。