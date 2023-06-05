高雄翰品酒店房間提供禮拜毯供穆斯林旅客使用。（柯宗緯翻攝）

穆斯林踩線團體驗享受高雄愛河的悠閒風情。（柯宗緯翻攝）

隨著國境開放，國際旅客逐漸回溫，高市府觀光局瞄準穆斯林旅遊市場，目前已有18家業者取得24項穆斯林認證，近日再邀請穆斯林認證單位「中國回教協會」祕書長馬德威與旅宿業者分享穆斯林專業知識，以及教授如何取得認證的經驗，吸引逾20家旅館業者參與，盼提升穆斯林友善服務環境。

高市觀光局長高閔琳指出，根據2023年全球穆斯林旅遊指數中，台灣在「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」拿下第3名，僅次新加坡、英國。高雄目前共有18家業者取得24項穆斯林認證，其中擁有「穆斯林友善旅宿」（MFA） 2家、「穆斯林友善餐旅認證（MFT）」6家、「穆斯林友善餐廳認證（MFR）」10家、「穆斯林餐廳（MR）」與「Halal餐廳（HR）」及「穆斯林友善環境」（MFE）都各2家。

高閔琳表示，疫情前台灣每年約53萬馬來西亞旅客，來高雄超過7萬；尤其中央推動新南向政策後，擁有地利之便的高雄更具關鍵位置。亞洲航空「高雄－吉隆坡」航線去年11月疫後復飛，迎來首批穆斯林踩線團，20人走訪旗津、棧貳庫、大港橋、亞洲新灣區等景點。

穆斯林踩線團成員對於高雄人的熱情印象深刻外，對旗津海島風情更感驚艷，而亞灣區、駁二、棧貳庫等，都是格外吸引穆斯林旅客的觀光亮點。觀光局說，穆斯林非常重視家庭，多採家族旅遊形態，除飲食與朝拜需求比較特殊外，也喜歡欣賞自然風景、體驗在地文化。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，感謝觀光局辦理穆斯林友善旅宿輔導認證說明會，讓飯店業更了解穆斯林旅客需求，不僅在客房內擺放禮拜時間表、禮拜毯、指引朝拜方向的箭頭外，提供多元選擇的穆斯林早餐。秝芯集團總經理謝正輝提到，經說明會後了解，原來接待穆斯林旅客並不困難，已準備好迎接穆斯林市場旅客的到來。