明天6月6日是24節氣中的「芒種」，大陸《搜狐網》運勢專欄分享「芒種」後運勢大開4生肖，依序是生肖屬牛、兔、豬、羊，其中第1名的生肖牛在工作中不僅能獲得良好回報，更能受到老闆認可，貴人也會主動上門，使他們做事更加順利。

▍第4名：生肖羊

生肖羊在「芒種」後運勢將超級旺，他們非常注重家庭，而這份良好表現獲得另一半的支持，使他們在社交場合中遇到貴人，並且獲得許多合作機會。另外，在工作方面需不斷提升專業能力，可多參加講座聽取專家建議，並建立明確目標，讓事業更上一層樓。

▍第3名：生肖豬

生肖豬生性善良，總處處為他人著想，而平時因為樂於助人，在「芒種」後將會獲得貴人幫助，並且在工作上也能得到老闆和同事的支持認可，只要堅持不懈地努力，就能完美展現自己才能進而升職加薪。

▍第2名：生肖兔

生肖兔在「芒種」後幸運女神降臨，他們天生擁有敏銳的判斷力，能在人際關係上表現出色，同時在工作上更加順利，並獲得老闆器重進而交付重要項目，不負眾望完成任務。

▍第1名：生肖牛

生肖牛在「芒種」後將迎來一波好運，他們平時辛勤工作的成果能獲得更多的回報，能力受到老闆認可，同時貴人也不斷找上門，讓他們做事更加順利、信心滿滿，為自己事業發展錦上添花。