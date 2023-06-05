侯昌明與老婆曾雅蘭育有一雙兒女，日前全家參加女兒「侯塞蕾」的高中畢業典禮，侯昌明接著開心宣布，女兒考進全世界前三的藝術學校：美國紐約FIT（Fashion Institute of Technology），侯昌明感動說：「我眼淚流下來了，真的好替她開心，連續幾天都開心到失眠」。

侯昌明透露，女兒3年前完全不敢開口說英文，2年前還在緊張徬徨替自己的未來擔心個半死，甚至是1年前，就連托福成績也讓人傻眼，不過就在這1年當中，女兒在課堂上不斷強迫自己舉手講話、學習如何去和同學聊天，每天除了上課以外，其他的時間都在唸書。

看著女兒拚到滿臉痘痘、黑眼圈、荷爾蒙失調，侯昌明告訴女兒：「不管結局是什麼，你在爸爸心裡已經滿分了！我也不管別人表現得有多優異，你真的很棒！」所幸，女兒托福成績分數是一年前的一倍以上，再加上辛苦完成的藝術作品，不僅錄取幾個全美國前10名的藝術學校，都還給她很高的獎學金，最後侯塞蕾選擇FIT，並爭取大一到這所學校在義大利的分校，之後再去紐約。

侯昌明感動到眼淚流下來，連續幾天都開心到失眠，他發文說：「其實關於這件事女兒希望低調一些，但是真的很抱歉，寶貝，妳的過程感動了我，妳是我的侯家之光，我怎麼低調的起來呢？我真的好開心，開心老天爺對我們很好，給我們這麼好的孩子」，還驕傲說，女兒的努力過程其實可以出書了。