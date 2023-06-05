北市北投區石牌知名牛肉麵遭外送員控訴，在煮麵的鍋爐擰抹布，民眾湧入店家的Google評論以1星負評灌爆外，也把店家名稱改為「XX牛肉抹布水拉麵」，網友留言怒罵「抹布水拉麵這個店名比較適合你們啦」、「好吃秘訣終於大公開了」等。

從Google頁面搜尋店家，可見已有大批網友以1星灌爆，店家名稱也從原本的「XX牛肉拉麵」，被改為「XX牛肉抹布水拉麵」，飲食分類也從中式麵食更改成大陸菜。

網友湧入店家Google以一星評論灌爆。（圖／翻攝自Google頁面）

網友在評論區留言開酸，「抹布水拉麵這個店名比較適合你們啦」、「麵條普普 ，湯特別香濃，有點點抹布味道」、「湯頭很特別喔」、「秘方大公開」、「抹布水煮麵？丟光石牌人的臉，可以趕快搬走嗎？做錯要承認，不要再狡辯了啊」、「原來這就是好吃的秘訣」、「還是熟悉的抹布水最對味」、「抹布水煮麵，真是一絕」、「真香！抹布味才是湯底精華」。

店家昨日解釋，是店員在做換水動作，才用抹布把檯面上做清潔，之後麵水已經更換，還說店裡有裝監視器，反控外送員抹黑。

北市衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷表示，衛生局今（5）日會派員前往稽查，確認作業衛生環境，同時向當事人了解實際作業狀況，如果經確認工作程序確實有問題，會依照規定限期改善，若未改善，可依《食安法》開罰6萬到2億元。