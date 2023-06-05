Cassell spent the past three seasons as a lead assistant for the 76ers under Doc Rivers, and now returns to Boston where he was a member of the 2008 NBA championship team. https://t.co/iPaQMktmFa — Shams Charania (@ShamsCharania) June 4, 2023

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞5日搶先爆料，球員時期奪下3次總冠軍且擁有「外星人」封號的七六人助理教練卡塞爾，點頭加入「綠衫軍」塞爾提克教練團擔任助教，可望彌補塞爾提克總教練馬祖拉經驗明顯不足的問題，尤其是在關鍵時刻喊暫停的時機點。

其實卡塞爾也算是重返老東家效力，因為他的前兩次冠軍是在火箭時期(1994、1995年)跟隨歐拉朱萬拿下，但是第三次冠軍在2008年，也是球員生涯最後一年跟著塞爾提克搶下，只是這次重返塞爾提克的身分，已經從當年的球員變成助理教練。

卡塞爾擔任助理教練的資歷相當豐富，他從2009到2014年期間擔任巫師助教，接著2014到2020年轉任快艇助教，直到2020年10月才被七六人聘用，繼續在前七六人總教練瑞弗斯身邊擔任助教，隨著瑞弗斯被七六人開除改找納斯當教頭，卡塞爾也離開費城回到波士頓擔任助教。