陸美關係越趨對立，西方公司考量地緣政治因素紛紛將業務轉移到大陸以外，根據金融時報報導，美國從低成本亞洲國家進口的產品中，陸製產品比重很快將跌落5成以下，是十多年來首見，台灣、印度、越南、馬來西亞等則是受惠國家。

報導指出，根據總部位在芝加哥的管理諮詢公司Kearney的年度回流指數，美國為減少對大陸的依賴，正在推動亞洲的貿易轉向成本更低的替代品。

該報告作者之一范登博舍（Patrick Van den Bossche）說，預估到2023年底，美國從低成本亞洲國家（不包括日本和韓國）所進口的商品之中，大陸的占比肯定會下降到50%以下。

陸美互為最大的貿易夥伴，但根據美國貿易數據所編列的Kearney回流指數，大陸商品去年占美國從亞洲國家進口製成品的50.7%，與2013年的近70%相比有所下降。

該指數亦顯示，雖然曾被譽為世界工廠的大陸的出口有所下降，但從越南進口到美國商品，在過去5年中翻了一倍，在過去10年中翻了三倍，其他包括台灣、印度和馬來西亞等，也貢獻了美國人消費的亞洲產品。