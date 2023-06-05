美國務院宣布，負責亞太事務的助理國務卿康達4日起訪問中國，稱雙方將討論雙邊關係中的關鍵問題，但中方目前尚未發布相關消息。路透評論稱，美中關係緊張之際，華府正尋求加強對話溝通。多位大陸專家分析，康達此訪可能是美方想為雙方更高層級的接觸做鋪墊。

《環球時報》5日報導，美國務院發言人稱，康達與中方的正式會議將於5日開始。在北京期間，康達「將一如既往地在會見中提出人權、自由等問題」。結束北京訪問之後，康達將前往紐西蘭參加美紐戰略對話，討論兩國共同關心的問題，如氣候變遷、技術、經濟和安全合作，以及對太平洋的共同承諾。

美國問題專家呂祥在接受《環球時報》採訪時表示，康達是典型的職業外交官，其此次訪問是帶有調研性質的、遵從上級指示的、循規蹈矩的訪問，因此，不要指望他們會在訪問中有什麼突破性的表現。但值得關注的是，這種中等級別的接觸可能為雙方更高層級的接觸做鋪墊。

「美方高官密集推動對華交流是利益使然，而非善意使然」，大陸外交學院國際關係研究所教授李海東認為，美方主要有兩個目的，一個是對外、對中、對美國內部以及美國盟友表達「美國尋求的對華政策是競爭而非衝突」，另一個是希望在美方關注的重大國際議題上，乃至於美國國內的一些議題上，中方能夠最大限度滿足美方的要求。李海東認為，中美需要的是認真協調，管控分歧，開展正常對話。中方一直在這麼做，但美方仍在製造障礙。

呂祥表示，美方所謂的「希望加強中美對話」依然停留在口頭上，一方面表達與中方的對話意願，另一方面又咄咄逼人。在涉及中國的核心利益方面，美方幾乎沒有正面的表態，目前仍延續上一屆政府對華的施壓狀態。然而，美國也擔心極限施壓會反彈，給自己帶來傷害，因此頻繁派人來試探中方。呂祥認為，中方處於積極防禦的狀態，「美方就像一個挑起爭鬥的人，害怕中方還手」。