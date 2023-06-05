據香港東網報導，泰國警方近日在曼谷輝煌區突擊檢查一處娛樂場所，逮捕48名疑似參加毒品派對的中國遊客，當場繳獲包括古柯鹼、K他命、搖頭丸在內的多種毒品和吸毒工具。中國駐泰國大使館其後表示，已跟泰國警方聯繫瞭解案件情況，要求其公正執法，依法保障有關中國公民的合法權益。

泰國媒體報導，被捕的中國遊客上週五（2日）在夜總會開了4間房開「毒趴」。據報，涉事夜總會是當地專為中國遊客而設的吸毒場所，謝絕泰國人進入。該夜總會房間價格為每間房每6小時10萬泰銖。

報導稱，警方對該娛樂場所進行了兩星期的跟踪調查，發現該娛樂場所與2022年11月26日查獲的金陵酒吧案件性質相似。警方通過對被捕中國遊客審訊得知，個人持60天旅遊簽證入境，在案發前互不相識。他們在輝煌區一家火鍋店交換聯絡方式，其中有人專門負責尋找曼谷的娛樂場所再邀約其他人。

經警方檢測，多名遊客尿檢呈陽性。因此，警方對他們進行依法刑事拘留和進一步調查，共計30男18女均被收押。同時還會調查該娛樂場所是否有涉嫌向遊客銷售毒品的行為，並檢查中國遊客是否依法入境。

中國駐泰國大使館上週六（3日）稱，注意到泰國警方近日查辦的案件，強調毒品是人類公害，中國政府一貫堅定打擊毒品犯罪，支持泰方依法懲治毒品犯罪。該使館又提醒在泰中國公民遵守中泰兩國法律，認清毒品的違法性和危害性。

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