新竹一名男子因對妻子家暴，法院去年2月核發妻子保護令，男子卻數度稱自己被「太子元帥」附身，對妻子說「勿刁蠻任性下去了，否則本帥一定處罰你」、「本帥會看在你老公的份上原諒你」，怒罵妻子抛夫棄家，法官依違反保護令判刑四月，可易科罰金；夫妻於去年底離婚。

判決書指出，妻子去年2月被發保護令，丈夫在去年7月5日前往妻子租屋處，傳LINE說「我被太子爺騙了，我誤會太子爺的意思，太子爺說妳有危險，所以我那天去湳雅派出所報警是為救妳」，還稱妻子喜歡別人，要妻子別欺騙感情「抛夫棄家的人是你…你趕快做抉擇太子爺，在這等很久了」。

丈夫還裝作神明口吻說「你們要好好說，千萬不要在吵架了，勿刁蠻任性下去了，否則本帥一定處罰你」，還說「本帥會看在你老公的份上原諒你，你所做的事本帥都知道，天理不容」，丈夫稱是太子爺要他找妻子，稱電話簿方便說，要妻子下來租屋處。

丈夫向法官辯稱當為了家庭想向妻子道歉，是在對方租屋處樓下遇到妻子，但法官審酌訊息內容，不認為有道歉意圖，男子明知法院已核發保護令，仍對妻子騷擾，審理中傳喚一再無故未到，還一度陳述自己「可憐啊！」顯無悔意，依違反保護令罪判刑四月；去年底新竹地院另判准該夫妻離婚。