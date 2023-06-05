放屁是人體生理的正常反應，醫師表示，若民眾發現自己在長時間內都未放屁，且伴隨腹脹、消化問題等症狀，可能腸道出現問題，例如阻塞、發炎、運動失調，若合併腹痛、腹脹、噁心嘔吐、體重下降、便秘、血便或黑便等症狀，應儘速就醫診斷治療，以免大腸癌上身。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其粉專表示，近來一名患者表示，已一周未放屁，因而關注放屁次數與健康的相關性。他表示，正常人的放屁次數、量會因個人差異、飲食習慣、生活方式而有所不同。

以放屁次數而言，正常成年人每天平均放屁的次數約在5~15次，但仍有個體差異，且會受飲食中的產氣食物、消化系統狀態的影響。以放屁量而言，正常情況下單次放屁的氣體量很少，約在10~200毫升間，且氣體量會受個體差異和飲食因素的影響。

他表示，若民眾發現在相當長的時間內（如數天或數周）沒有放屁，且伴隨著腹脹、消化問題等相關症狀，就要小心下列3種疾病。

1. 腸道阻塞：指腸道內部或外部的障礙物，例如腫瘤。腸道阻塞可能導致腸胃脹氣、腹痛、嘔吐與消化不良症狀。

2. 腸道發炎：某些腸道發炎症疾病，如克隆氏病和潰瘍性結腸炎，可能導致腸道內的發炎和壁厚化，影響腸道運動和氣體排出。

3. 腸道運動失調：可能導致腸道運動過快或過緩，影響氣體的正常排出。這可能與慢性便秘、腹脹和減少放屁有關。