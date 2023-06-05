女星陶嫚曼從《我愛黑澀會》出道，2018年結婚後育有2個可愛女兒，分別為3歲、1歲的2位女兒，不時分享育兒日常，引起許多粉絲共鳴。 近日她在臉書上透露女兒在家族聚餐時誤吞魚刺，立刻被送往急診，魚刺被發現橫卡在深處，位置也讓醫師緊張，所幸陶嫚曼女兒懂事才讓危機度過。

陶嫚曼5日在臉書上透露，日前家庭聚餐時，大女兒突然魚刺卡到喉嚨，她的家人隨即立刻將女兒送去急診，醫生使用內視鏡從鼻子伸入找尋魚刺，「卡在很深處而且是橫著卡的，好不容易把魚刺夾出大寶動了一下，魚刺不見了。」再次使用內視鏡檢查，原本的魚刺已經消失，女兒恢復正常，能夠唱起歌來。

陶嫚曼也透露，女兒在2小時搶救過程中，相當冷靜地配合醫生指示，連醫生心有餘悸的表示：「從沒有夾過小孩卡的魚刺，而且卡的位置接近極限了，如果小孩哭鬧害怕，會考慮用全身麻醉後再取出魚刺。」雖然陶嫚曼本人沒有親自送小朋友前往，聽到女兒乖巧的表現，感到相當心疼：「我今年的生日願望是全世界的孩子們都能健健康康之外，吃魚的時候也不會被魚刺卡住喉嚨。」

最後，陶嫚曼也藉由自身經驗勸告大家：「大寶從小已經被訓練到有魚刺可以很順利的吐出，但一不小心還是會有卡住的機率發生，大人也是，第一時間不要吞飯、喝醋一些怪招，趕快去找醫生幫忙才是正確的！」許多網友也紛紛表示：「不管哪個年齡都要注意」、「還好沒事」、「小孩很勇敢，大人都不見得能配合了！」、「大寶表現的好棒內，通常孩子遇到這種情況都是不願意配合醫生，有的會哭會吵會鬧 ，但她的表現超乎想像的乖又勇敢 。」