沒去台積電不行嗎？一名男網友日前表示，他放棄台積電製程整合的研替錄取通知，改去面板業，家人無法理解，每次與親友聊起工作話題氣氛就很尷尬，令他十分無奈，就連網友看到也疑惑「沒去台積沒問題，但怎麼選來選去會選面板」。

這名網友3日在Dcard發文，他是四大混血（指非本科生、跨科轉系）應屆碩畢生，去年錄取某家面板業的研替，同時拿到南科台積電製程整合的錄取通知，最後他放棄台積電，選擇去面板業，沒想到決定出路後，朋友或親戚問起原PO在哪裡工作時，家人每次回答都會覺得有點尷尬，後面還要補一句「他有錄取台積電，我們也有說服過他，但他還是堅持選現在這間。」家人不理解的模樣讓原PO感嘆，現在是不去台積電真的不行嗎？

原PO拋出這問題後，引起大家討論，有人認為工作選自己喜歡的就好，「沒辦法，很多台灣人都只知道台積電、聯發科，我說我在NVidia他們都沒聽過」、「台積綁研替的話…感覺很痛苦」、「台積電綁一年半超吃主管的，被操被罵一年半又沒有他們的份」。

不過也有網友不懂原PO怎麼會選面板業，「一般人會想去的可能是業內有名的，這種就真的不用考慮外行人看法，但面板不管是業內或外行人都知道不優吧」、「去面板廠…錢差兩三倍，公司氣氛又擺爛，平常做的和未來大趨勢又沒有什麼關係」、「我還真不懂你選面板不選台積的原因是什麼」。