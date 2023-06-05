據觀察者網報導，烏克蘭總統澤倫斯基誓言「發起反攻」之際，在烏克蘭南部城市敖德薩接受美媒《華爾街日報》專訪時表示，將繼續爭取中方支持，稱中國「比俄羅斯更強大」，可以在實現和平方面發揮重要作用。

澤倫斯基在採訪中提出自己設想的願景：「普丁必須知道，人們不會和他握手，他將不再和重要的國家坐在一起，俄羅斯也將不再是國際組織的一部分。」

提到中國時，澤倫斯基表示，中國比俄羅斯「更大、也更強大」（bigger and more powerful），可以在實現和平方面發揮重要作用。

他還說道：「我不希望這樣一個國家袖手旁觀，看著人們死去。如果你是大國，這就是國家偉大的意義。這不是一幅畫，也不是博物館；這是一場真實而血腥的戰爭。」

報導稱，澤倫斯基在試圖爭取中國支持外，還抱怨西方對烏克蘭的支持不力。

澤倫斯基告訴《華爾街日報》，烏克蘭已經準備發動反攻，「我們堅信我們會成功」，但反攻可能需要一些時間，而且烏克蘭要付出的代價高昂。

澤倫斯基表示，烏軍本來希望在即將到來的反攻中得到更多西方提供的武器，但烏克蘭無法等上幾個月，所以決定盡早發動反攻。他還抱怨西方未能提供防空武器和F-16戰機等武器幫助奪得制空權，而俄軍在前線擁有空中優勢將導致「大量烏克蘭士兵死亡」。他呼籲北約繼續提供「愛國者」防空系統。

此外，澤倫斯基繼續呼籲北約允許烏克蘭加入，並坦言自己擔心下一任美國總統不會繼續支持烏克蘭。

《華爾街日報》指出，最近，澤倫斯基正為落實其此前提出的「和平計畫」而籌備俄烏「和平峰會」，並努力爭取中國、印度、巴西等「對俄友好」國家的支持。

5月21日，澤倫斯基在參加七國集團（G7）峰會期間發言稱，他希望在7月份舉行一次全球峰會，討論他去年提出的10點「和平計畫」的實施細節。根據烏克蘭總統府網站發佈新聞稿，澤倫斯基強調，和談應完全基於10點「和平計畫」，其中包括「所有俄羅斯軍隊必須撤出烏克蘭領土」。

丹麥外交大臣拉斯穆森此前表示，丹麥有意主辦這一「和平峰會」。他同時認為，此次峰會不應該只有烏克蘭的盟友參加，還「有必要引起印度、巴西和中國等國的興趣和參與」。

對於俄烏戰爭問題，中方此前已表明立場。中國外交部發言人多次強調，中方始終秉持客觀公正，站在和平正義的一邊，按照事情本身的是非曲直決定自身立場，主張各國根據聯合國憲章宗旨和原則和平解決國際爭端。

5月15日至26日，中國政府歐亞事務特別代表李輝訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國、歐盟總部和俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機同各方進行廣泛接觸和交流，闡述中方立場主張，聽取各方意見建議，凝聚更多國際共識。

李輝大使結束訪問後，於6月2日向中外媒體記者介紹了訪問情況。李輝指出，中方深切地感受到，烏克蘭危機最終只能通過對話談判解決。他感覺到雙方並沒有關起和談的大門。中方認為如果真想要讓戰爭停下來，輓救生命，實現和平，就應該停止向戰場輸送武器，否則只會不斷推高緊張局勢螺旋式上升的這個風險。中方始終認為困難再大、分歧再多，也要堅持和平談判的大方向，一直到談出停火，談出和平。

「我們中方願意積極考慮，再次派人到有關國家，就政治解決烏克蘭危機進行溝通。」李輝表示，中方願意就此同各方面保持聯繫。按照歐洲人一般的表述習慣，我們這次去是第一次，但不是最後一次。