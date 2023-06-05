One of the Japanese players hit a ballboy with a ball. She started crying, supervisor came and took the decision. https://t.co/KeNSayTYkZ pic.twitter.com/38Z9h4dKNi — Santi de luto ⚫️🖤 (@lobguruza) June 4, 2023

法國網球公開賽女雙出現「砸人失格」的意外事件，日本女將加藤未唯／印尼女將蘇捷雅迪（Aldila Sutjiadi）在第3輪的比賽中途，加藤未唯不小心用球打到對面的女球僮。主審Alexandre Juge給予加藤1次警告，但是對手提出抗議，最後大會裁判Remy Azemar來到現場處理，宣布將加藤未唯／蘇捷雅迪淘汰出局！

整起事件是一個意外，加藤當時在網前以反手拍將球打回對面，不巧擊中底線後方閃避不及的女球僮。對手捷克女將布茲可娃（Marie Bouzkova）／西班牙托摩 （Sara Sorribes Tormo）藉機發難，高喊要主審裁定加藤失格。

主審說：「聽我解釋，加藤不是故意的，球僮也沒有受傷。」托摩說：「不是故意的？女球僮哭了。」布茲可娃說：「她流血了。」最後更高層級的大滿貫賽事監督Wayne McEwen與大會裁判來到現場，決定依規定判決失格。

當時布茲可娃／托摩7比6拿下首盤，第二盤以1比3落後，藉著這個意外直接過關。布茲可娃說：「發生這種事對所有人都很不幸，但規定就是這樣，必須接受裁判的決定。」她指出女球僮被球砸中之後哭了15分鐘。

2020年，男網球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在美網誤擊線審，他肯定也不是故意的（根本沒往後看），結果遭判失格。如今加藤雖是無心之失，依照規定自然不能寬貸。加藤在失格之後傷心落淚，她已向女球僮致歉，賽後也公開道歉，大會沒收她此次的積分與所有獎金。