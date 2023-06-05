其中，英紡企業董事長葉淑麗帶領自創品牌「ATTITUDE」、及品牌「EverSmile幸福臺灣」，融合創新、樂活時尚、臺灣關懷，100%MIT品質保證；湛珈有限公司提供織布到成衣製作一條龍式購足的服務，品牌「In-Strenth」展現實用與美觀時尚兼具的機能款式。

英紡同時也代理各品牌內著及服飾，並創立自有品牌的主要目的就是讓消費者擁有舒適、時尚、獨創美學及高品質的生活體驗。主要業務為各類針織、平織布的的設計開發與行銷。客戶包括Burberry、Prada、The North Face、Calvin Klein…等國際知名品牌。

義大利「RIMINIWELLNESS」目前是世界上致力於健身、福祉、商業、運動、體育文化和健康飲食的最大展覽活動場域：從體育運動機器製造商到健身房，與熱愛身體、享受水療放鬆、康復科學和舞蹈族群等，同時也包含了旅遊和設計概念的一場綜合展會活動，主要由六分類構成，涵蓋：1.Pro.Fit，2.ACTIVE，3.FoodWell Expo ，4.RiminiSteel，5.Riabilitec，6.Pilates Junction。這些引領全球趨勢性獨特的活動組合，融合了美好生活和保持體型的精神，是一場致力於以健康主軸的展示空間，每年吸引來自全球超過三百多家品牌，超過十萬愛好運動健身專業人士相聚於此，激發健康創意特色活動設計靈感，啟動健美訓練、擬定健身計畫，創新多元健身體驗及服務，推動全球運動健身產業持續創新發展。

「RIMINIWELLNESS」在義大利（Expo Centre & Riviera di Rimini, Italy）展覽中心每年舉辦一次為期四天，為全球專業健身人士重要聚會活動，吸引德國及澳洲運動通路Barfusstraining、印度品牌Wildcraft、墨西哥運動健身通路Innova Sport及西班牙Cem Joan MirO等國際買家蒞臨。